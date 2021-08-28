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Псаки сообщила детали предстоящей встречи президентов Украины и США

  /   Обновлено: 28 августа 2021 17:59
Политика
Псаки сообщила детали предстоящей встречи президентов Украины и США
Global Look Press  /  Shawn Thew - Pool Via Cnp

Вашингтон, 28 августа. Президент США Джо Байден примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне. Соответствующую информацию подтвердила представитель Белого дома Джен Псаки.

Визит станет неизменной поддержкой Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщает пресс-служба Белого дома. Предполагается, что стороны обсудят экономическое и политическое сотрудничество. Кроме того, Зеленский и Байден могут затронуть темы энергетической безопасности, реформ и борьбы с коррупцией.

Мероприятие состоится 31 августа в Вашингтоне. Украинский лидер вылетит в Соединенные Штаты за день до встречи.

Ранее стало известно, что жители Киева провели два митинга перед встречей политиков. Граждане Украины потребовали Зеленского поднять некоторые вопросы на встрече. Среди них есть тема запуска газопровода «Северный поток — 2».

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Все новости / Политика / Псаки сообщила детали предстоящей встречи президентов Украины и США
украина сша зеленский байден
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