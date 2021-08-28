Около 4 тысяч американских военных ждут эвакуации из Афганистана

Кабул, 28 августа. В международном аэропорту Кабула по-прежнему находится около четырех тысяч военнослужащих американской армии, которые ожидают эвакуации из Афганистана.

Последними данными о числе американских военных в печально известном аэропорту поделилось издание Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. При этом крайним сроком для эвакуации иностранных войск из Афганистана станет 31 августа, после этого боевики «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) намерены запретить выезд. Талибы пригрозили США и Британии последствиями, в случае если они не уложатся в сроки.

В четверг, 26 августа, в аэропорту Кабула прогремела серия взрывов. Ответственность за установку бомб взяли на себя боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещенная в РФ террористическая организация). По различным данным, при теракте погибло не менее 200 человек, 1300 получили ранения. Среди погибших и пострадавших были как мирные жители, так и американские солдаты.

После этого талибы провели две спецоперации против боевиков ИГ в районе Дара-и-Нур провинции Нангархар, уничтожив не меньше 25 террористов. Также бои были отмечены в провинции Кунар, однако детали происходящих там событий не сообщались.

1 Организация запрещена на территории РФ.