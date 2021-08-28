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Лекарство против рака справилось с малярией за трое суток
Наука
Лекарство против рака справилось с малярией за трое суток
pxhere.com

Вашингтон, 28 августа. Комбинация на основе известного ученым лекарства от рака показала 100-процентную эффективность в борьбе с малярией.

Один из вариантов малярии приобрел устойчивость к лекарствам и широко распространился в Юго-Восточной Азии за последние годы. Около 80% пациентов не могут побороть болезнь с помощью уже существующих препаратов.

Разработанное компанией Novartis лекарство против хронического миелоидного лейкоза показало высокую эффективность против этого типа малярии, выяснили исследователи из Италии и США. Препарат победил 100% паразитов в теле зараженных всего за трое суток.

Укусы малярийных комаров стали причиной гибели многих людей. Это заболевание распространено в Африке, Азии, Южной Америке и странах Тихоокеанского бассейна, однако его можно подхватить и в некоторых регионах России.

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рак лекарство малярия
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