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Посольство Киргизии в РФ раскрыло причину задержания своих граждан в Москве

  /   Обновлено: 28 августа 2021 17:46
Политика
Посольство Киргизии в РФ раскрыло причину задержания своих граждан в Москве
pixabay.com

Москва, 28 августа. Правоохранительные органы привлекли к административной ответственности 19 граждан Киргизии, сообщили в посольстве республики в Москве.

После массовой драки, произошедшей на улице Бауманской, были задержаны 50 граждан стран Центральной Азии и России для выяснения обстоятельств произошедшего. Из них 19 граждан Киргизии привлечены к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство».

«По предварительной информации, граждане Киргизии не принимали участие в массовой драке», — сообщили в посольстве.

Известно, что еще одна потасовка произошла на улице Адмирала Корнилова в Москве. По словам сотрудников дипмиссии, граждане Киргизии также не участвовали в этом инциденте, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что массовая драка мигрантов в центре Москвы попала на видео. Хулиганы не использовали никакие посторонние предметы во время потасовки.

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