Банги, 28 августа. Третьего в мире производителя вин и пива, а также главного партнера The Coca-Cola Company на Черном континенте уличили в финансировании боевиков на территории Центральноафриканской Республики.

В отчете The Sentry рассказывается о «семейной империи» с более чем 240 филиалами в 50 странах. По данным неправительственной организации, в 2014 году представительство Castel в ЦАР SUCAF RCA и его «дочка» — парижская SOMDIAA заключили «соглашение о безопасности» с членами группировки «Союз за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC), возглавляемой Али Дарассой.

Концерн наладил сложную систему финансирования радикалов при помощи заранее обговоренных «поборов» на блокпостах, через которые проезжали грузовики компании. Кроме того, фирма обеспечивала заправку, ремонт и техническое обслуживание бронеавтомобилей UPC.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

В свою очередь, боевики гарантировали безопасность завода, полей тростника, обеспечивали логистику, и, более того, монополию французов на реализацию сахара в других префектурах республики, в числе прочего сдерживая контрабандный импорт из Судана. Посредником между сторонами выступал торговец из Бамбари Адеф Джибрин, который в обмен на топливо из Судана в 2015 году начал поставлять сахар в Бамбари, Бриа, Уадда, Мобае, Димби и Бангасу.

Осенью 2018 года подчиненные Дарассы напали на лагерь внутренне перемещенных лиц в городе Алиндао, где убили 112 человек, в основном женщин и детей. Дочерняя компания Castel, SOMDIAA, и ее советник по безопасности, генерал в отставке Брюно Дари знали о планируемой атаке, что подтверждается внутренними служебными записями предприятия. Но это не повлекло за собой никаких последствий, разрывать контракт с боевиками никто не собирался.

Необходимо отметить, 94-летний Пьер Кастель — ярый приверженец французской постколониальной системы. По одной из версий, в 2003 году он помог Франсуа Бозизе прийти к власти, а после его свержения в 2013 году попытался защитить свой бизнес.

Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

Важным остается квазикоммерческий характер самой группировки, которая сумела встроиться в уже сложившиеся хозяйственные цепочки и зарабатывала не через фискально-административный контроль, а посредством рэкета на блокпостах. Договор между Castel и UPC соблюдался до марта 2021 года.

Контракт вынужденно разорвали после того, как обученная российскими инструкторами армия ЦАР вытеснила радикалов с насиженных мест. Ранее ФАН сообщал, что журналисты издания Le Potentiel Centrafricain призвали жителей республики выступить против неоколониальной политики Франции, которая не дает стране спокойно развиваться.