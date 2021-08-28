PM: США хотят повторить успех «летучего морского чудовища» из СССР

Вашингтон, 28 августа. Американцы планируют создать новые экранопланы для военных нужд на основе советских разработок, заявили журналисты из Соединенных Штатов.

Сотрудники Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) разработают по запросу Пентагона новое поколение экранопланов, заявил военный аналитик Кайл Мизоками в статье для портала Popular Mechanics, перевод которой приводит «ПолитРоссия». Он подчеркнул, что проекты подобных машин, сочетающих в себе качества кораблей и самолетов, впервые появились в Советском Союзе еще в 60-х годах прошлого века. По его словам, военное руководство США планирует использовать такую технику для оперативной переброски военного контингента, бронетехники и боеприпасов на значительные расстояния.

Командование ВС Соединенных Штатов пришло к выводу, что для доставки войск на большие расстояния, в том числе и через океан, существующие авиационные и морские средства не очень хорошо подходят из-за существенных эксплуатационных ограничений, отметил автор статьи. Ввиду этого Пентагону потребовалась новая техника для подобных задач, причем на основе наработок инженеров из СССР. Он объяснил, что принцип передвижения экранопланов основан на скольжении на своеобразной воздушной «подушке» в нескольких метрах над водной гладью.

Создание экранопланов было одним из важнейших направлений советского ОПК с 1960-х годов, подчеркнул Мизоками. Он уточнил, что наиболее известным образцом стал «Лунь», именуемый на Западе «летучим морским чудовищем», чьи успехи теперь хотят повторить в США. Этот экраноплан обладал колоссальной грузоподъемностью до 100 тонн и впечатляющей максимальной скоростью, которая достигала 500 километров в час. Эксперт добавил, что «Лунь», прародителем которого был знаменитый «Каспийский монстр» — экраноплан «КМ», является единственным построенным представителем подобного класса техники. Однако вместе с СССР прекратил свое существование и проект, который был закрыт, а сам «Лунь"должен стать экспонатом парка «Патриот», создаваемого в Дербенте.

Ранее авторы британского портала Daily Star составили список самого грозного вооружения, созданного в Советском Союзе. Во главу перечня журналисты поставили экраноплан «Лунь», подчеркнув его невероятную для таких габаритов скорость, а также мощное противокорабельное вооружение.