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«Физкульт-привет». Собчак vs. Нурмагомедов, антирекорды футбола и кровь Тони Хоука

  /   Обновлено: 28 августа 2021 18:41
Общество

Сборная России по пляжному футболу пробилась в полуфинал чемпионата мира. Наши спортсмены обыграли испанскую команду со счетом 4:2, и теперь имеют все шансы завоевать чемпионский кубок. Однако российские «пляжники» успели понести потери: в четвертьфинальной игре с поля были удалены важные игроки: Алексей Макаров и Федор Земсков. Теперь они будут вынуждены пропустить полуфинальную игру со сборной Швейцарии.

Расскажем и о подробностях скандального интервью с Павлом Мамаевым в эфире телеканала «Матч ТВ». Почему у большого российского футбола падают рейтинги, и какие меры собирается предпринять Российский футбольный союз в связи с этим?

Также поведаем о выступлении параолимпийской сборной России в Токио и курьезах этих Параолимпийских игр: почему организаторы не могут решить вопрос с горе-диджеем, который в очередной раз путает пластинки во время соревнований?

Из чего на самом деле изготавливают золотые медали, сколько стоит кровь легендарного скейтбордиста Тони Хоука и кто победил в противостоянии Хабиба Нурмагомедова и ринг-герлз? Самые интересные новости спорта — в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».

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