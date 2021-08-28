Звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву обворовали на 200 тысяч рублей

Москва, 28 августа. Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева пострадала из-за действий злоумышленников. Актриса лишилась имущества на 200 тысяч рублей.

Знаменитость обратилась в полицию и сообщила, что оставила свой автомобиль Mercedes Gelandewagen возле одного из домов по улице Бочкова в Москве. Внедорожник простоял на парковке одну ночь, а утром Бочкарева увидела, что с машины сняли несколько дорогих запчастей.

«Неизвестные похитили решетку радиатора с блоком управления камерами и активным радаром дистроника и передний значок Mercedes», — уточнил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Общая сумма сворованных деталей оценивается в 200 тысяч рублей. После обращения актрисы возбуждено уголовное дело по второй части статьи 158 УК РФ «Кража». Полицейские изучают улики, обнаруженные на месте преступления, а также просматривают видео с камер наружного наблюдения.

Ранее Наталья Бочкарева рассказывала, что в начале актерской карьеры ей очень помог знаменитый артист и педагог Олег Табаков. По словам актрисы, мэтр отдавал ей предпочтение перед ее однокурсниками. Например, Табаков устроил актрису играть в спектакле с профессиональными артистами. Как считает звезда сериала «Счастливы вместе», остальные студенты должны были убить ее из-за этого.