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Ученые из США и Италии доказали эффективность препарата от рака против малярии

  /   Обновлено: 28 августа 2021 17:27
Наука
Ученые из США и Италии доказали эффективность препарата от рака против малярии
pixabay.com

Москва, 28 августа. Комбинация на основе лекарств от рака продемонстрировала 100% эффективность в борьбе с малярией.

Один из вариантов паразита, провоцирующий опасную форму малярии, стал более устойчив к лекарствам и широко распространился в Юго-Восточной Азии. Препарат иматиниб, разработанный компанией Novartis для борьбы с лейкозом и другими видами рака, способен блокировать его, заявили ученые из США и Италии.

Узнав об этом, специалисты запустили клинические испытания. Они стартовали в одной из вьетнамских провинций. В рамках второй фазы исследования специалисты сравнивали эффективность двух терапий. Одна из них подразумевала использование лекарств против малярии, а вторая — сочетание средств против малярии и рака. За двое суток комбинация двух препаратов уничтожила в организме 90% паразитов, а за трое — 100%.

Онкологи ранее перечислили способы снизить риск развития рака. Прежде всего нужно пересмотреть свое питание. Важно снизить потребление соли, сахара и жиров. Следует включить в меню зерновые, бобовые, фрукты и овощи. От картофеля нужно отказать, так как в нем содержится крахмал.

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