Кармическая встреча: таролог Гамаюн рассказала, о браке Федункив с молодым итальянцем

Актриса Марина Федункив свой 50-летний юбилей совместила с еще одним значимым для нее событием — свадьбой. Жених — молодой иностранец Стефано Маджи, разница в возрасте у супругов — 13 лет.

В июле стало известно, что Федункив тайно расписалась с молодым предпринимателем из Италии в одном из загсов Москвы. Новость сразу разлетелась по всем СМИ, а недоброжелатели были уверены, что это — фейк. В крепкий союз пары мало кто верит, но актриса не обращает внимание на критику и продолжает публиковать совместные фотографии с возлюбленным.

В беседе с корреспондентом ФАН парапсихолог, таролог, коуч Элена Гамаюн рассказала, будет ли брак долгим?

«У нее по судьбе действительно стоит замужество за иностранца. Мужчина должен быть состоятельный, с легким характером, имеющий финансы. Все так и есть. У него по судьбе стоит, что ему нужна женщина творческой профессии, нежная, заботливая и немножко старше его и из другого города или другой страны. У них цифры совпадают», — прокомментировала собеседница ФАН.

Фото из личного архива Элены Гамаюн /

Гамаюн подчеркнула, что судьбы Федункив и Маджи достаточно похожи, их встреча неслучайна. У итальянца непростой характер, отметила таролог, хотя в целом он чувствительный, с хорошим чувством юмора.

«Он может резко менять свое решение, отменять договоренности, а у Марины в точке души цифра 7 — это воин-победитель, достижение цели и развитие. По ней сложно сказать, что она будет домашней женщиной — у нее много мужских энергий. У нее нет актуализации на семье и детях. Она может стать семейной и домашней, но ее душе это не сильно нужно. Если у нее не будет реализации в творчестве, она не сможет существовать в семье», — рассказала парапсихолог.

Пресс-служба телеканала «Суббота!» /

Их брак сможет существовать в том случае, если он ей будет давать свободу, а она не будет его ни в чем ограничивать, подчеркнула Гамаюн. Если брак будет партнерским, то совпадение у Федункив и Маджи очень хорошее.

«Встреча у них была кармическая. Но если он будет ей мешать развиваться, ставить ей какие-то ограничения, то они 100% расстанутся. Для нее это (профессия, развитие. — Прим. ФАН) важнее, чем отношения», — призналась собеседница Федерального агентства новостей.

Таролог добавила, что это союз интересный, матрица совместимости основана на известности, славе и хорошем финансовом потоке.

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