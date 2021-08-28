Астролог Гинзбург рассказала, каким будет сентябрь для всех знаков зодиака

Лето подходит к своему логическому завершению. Впереди новый период — осень. Наверняка каждый хотел бы заглянуть в будущее и узнать, что ему уготовила судьба. Увы, машину времени пока не изобрели, однако о будущем могут немало рассказать звезды. В разговоре с ФАН астролог Элеонора Гинзбург поделилась, каким будет сентябрь для всех знаков зодиака.

Овен

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Огненным Овнам, которым посчастливилось обзавестись серьезными партнерскими отношениями, переживать об одиноких вечерах не стоит. По словам эксперта, отношения со второй половинкой в сентябре будут складываться как нельзя лучше, особенно в первой декаде. Возможно даже заключение брачных союзов.

«В общем, у Овнов в личной жизни все будет хорошо на уровне серьезных отношений. Если есть намерения узаконить отношения, то это также возможно, все обернется хорошо. Также имеет место романтическая любовь на уровне свиданий, но она не особо проявлена», — говорит специалист.

С финансами особых изменений не предвидится, однако здесь могут быть какие-то неожиданные повороты. По словам астролога, Овнам нужно быть готовыми к тому, что история с деньгами будет не стабильной, но интересной.

Телец

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В романтическом плане все хорошо складывается у Тельцов, особенно во второй декаде месяца. Как отмечает Гинзбург, явного улучшения удастся достичь именно в длительных отношениях.

Тельцам очень осторожно следует вести себя с деньгами. Ситуация приобретает еще более острый характер, нежели в августе.

«Есть риск влезть в какую-либо сомнительную финансовую схему, сомнительный бизнес. Или Тельцам придется зарабатывать деньги не тем способом, которым хотелось бы, каким-то более нелюбимым», — говорит астролог.

Особая осмотрительность Тельцам в сентябре не повредит.

Близнецы

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В первой половине месяца прекрасно будет развиваться ситуация на любовном фронте Близнецов. Здесь будут различные знакомства, свидания, развлечения. Вторая половина месяца также в этом плане остается довольно активной. Однако на брачных отношениях пока сосредотачиваться не нужно.

«Сейчас куда важнее заниматься собой, своим личностным развитием. Если партнер придет в их жизнь, то пусть идет рядом, если нет, то нет. Не стоит напрягаться, если нет каких-то длительных, серьезных отношений», — рекомендует собеседница ФАН.

В сентябре у Близнецов продолжается тенденция невозможности контролировать финансы. В этом вопросе лучше быть благодарным за то, что имеешь, не требовать большего. Элеонора Гинзбург особо подчеркивает, что этому знаку зодиака важно знать, что их поддержат, если они будут скромными в своих амбициях.

Рак

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В жизни Раков началась хорошая полоса для брачно-партнерских отношений. По словам астролога, если они хотят с кем-то связать свою жизнь либо если в их жизни появится партнер, то это может быть надолго и в самом лучше варианте.

А вот финансы Раков придерживаются полной нейтральности.

«Тишь, благодать, все спокойно, без каких-либо потрясений. Единственное — им следовало бы притормозить расходы. Если появилось решение о расходах, инвестициях, то делать это нужно расчетливо и с холодной головой», — говорит Гинзбург.

Важно понимать свои действия, решения, поступки, следить, чтобы они не были импульсивными.

Лев

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Сентябрь в личной жизни Львов пройдет под эгидой ответственности. Астролог считает, что знакомства ради развлечения ни к чему не приведут.

«Если Львы уже состоят в серьезных отношениях либо собираются в них вступить, то им придется принять большую ответственность, быть постоянным, верным, обязательным. В основном это время больше подходит для серьезных партнерских отношений, романтики будет не слишком много», — отмечает эксперт по звездам.

В сентябре Львам удастся неплохо заработать, намечается хорошая финансовая активность.

Дева

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В романтике у Дев открылся большой период, когда они могут познакомиться с кем-то, завести любовные отношения. Гинзбург полагает, что все это будет на очень хорошей, светлой волне. В брачно-партнерских отношениях также ситуация складывается спокойно, без особых стрессов.

«Главное — поддерживать с партнером духовную связь, не ограничиваться бытовыми вопросами», — добавила астролог.

Хорошим месяц сентябрь окажется для Дев и в материальном плане. Будут денежные поступления, финансовые потрясения им не грозят.

Весы

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Довольно ответственный период наступает в жизни Весов с приходом сентября. С одной стороны, будет романтика, однако им придется задуматься о серьезности своих намерений.

«Пришло время переходить в более серьезный статус. В брачно-партнерских отношениях ситуация складывается спокойно, главное — поддерживать равновесие в отношениях, не забывать о дипломатии. Но весы это умеют, для них это не составит особого труда», — говорит эксперт.

В первой половине месяца ситуация с финансами остается нейтральной. Во второй — наступят видимые улучшения. Несмотря на это, к деньгам стоит относиться внимательно и стать для себя настоящим бухгалтером. Если же появится неожиданное желание тратить деньги, а, по словам Гинзбург, оно может возникнуть, стоит взять себя в руки и действовать аккуратно.

Скорпион

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В сентябре Скорпионов захлестнет вдохновением и романтикой. Астролог отмечает, что все складывается наилучшим образом. Однако в брачно-партнерских отношениях могут возникнуть неожиданные события. Сейчас для представителей этого знака зодиака важнее всего духовная связь, дружба, неформальные, нестандартные отношения. Все, что формально, может разлететься.

«Не стоит бояться, если жизнь преподнесет что-то новое. Скорпионам следует быть очень осторожными в плане интимных отношений, ведь этот знак зодиака довольно энергичен в этом плане. Есть вероятность окунуться в отношения, которые могут принести проблемы в дальнейшем. Не стоит связываться с малознакомыми партнерами, бывать в сомнительных компаниях, важно беречь себя», — предостерегает астролог.

Не самым лучшим образом складывает история с финансами у Скорпионов. Им вряд ли удастся что-то накопить. Кроме того, может появиться желание тратить или вкладывать во что-то крупные суммы.

«Я бы не рекомендовала это делать. Если уж делать, то крайне осторожно и проверить все, что нужно, чтобы защитить себя. Конечно, лучше переждать», — отмечает собеседница ФАН.

В это время Скорпионам не стоит влезать в долги.

Стрелец

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Прохладный сентябрь не затушит страстей в личной жизни Стрельцов.

«Стрельцы — хитрые товарищи, могут работать на несколько фронтов, а что касается брачно-партнерских отношений, то они могут попасть в ловушку, из которой потом будет сложно выбраться», — говорит астролог.

Поэтому если Стрельцы собрались узаконить отношения, то они могут стать очень длительными и выйти из этих уз будет крайне сложно.

Первый месяц осени принесет Стрельцам белую финансовую полосу в жизни, и продлится она, по словам, Гинзбург, несколько месяцев. С деньгами им будет сопутствовать удача и везение.

Козерог

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Неожиданные романтические встречи могут появиться в сентябре в жизни Козерогов и продлиться довольно долго. Однако загадывать на будущее астролог не рекомендует. Не стоит видеть в каждом встречном будущего мужа или жену.

Что-то может прийти само собой, остаться рядом, как в сказке: предложили царевну-лягушку, а в итоге она стала принцессой. Не стоит отказываться ни от чего, ни от какого варианта. Нужно смотреть на все спокойно, философски, пусть будет лягушонка в коробчонке, а там время покажет», — отмечает эксперт.

Порадует Козерогов в сентябре и ситуация с финансами. Здесь денежные поступления, стабильность, развитие.

Водолей

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В любовные сети могут попасть в сентябре Водолеи. Не исключена любовная зависимость, из которой потом будет очень трудно выбираться.

«Их могут обмануть, или может произойти другая не очень хорошая ситуация. Здесь Водолеям нужно быть аккуратными. В плане брачно-партнерских отношений полоса нейтральная. Если отношения уже есть, их нужно беречь. Главное — не влюбиться в кого-то на стороне», — отмечает астролог.

По финансам нейтральная полоса. Водолеи знают, где им достать деньги, где поймать удачу, они это чувствуют, у них работает интуиция. В сентябре они довольно грамотно будут обращаться с деньгами, если захотят, смогут даже заняться инвестициями.

Рыбы

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Ситуация в личной жизни Рыб в сентябре складывается по сценарию Козерогов. Не стоит сразу отворачиваться от людей, которые встречаются на пути.

«Довольно неплохо складывается ситуация в брачно-партнерских отношениях: активное общение, взаимодействие. Но могут возникнуть некоторые конфликты, ссоры, споры, но не страшные. Бывает, что в споре нужно выплеснуть какую-то энергию», — говорит астролог.

В финансах дела обстоят довольно хорошо. Рыбам удается совмещать несколько источников дохода. Если у них появится желание, могут инвестировать. По словам Элеоноры Гинзбург, весь месяц в денежном плане у Рыб благоприятная обстановка.

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