Пятерых родителей привлекли к ответственности за избиение детей в Саратове

Саратов, 28 августа. Сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности пятерых родителей. Они плохо исполняли свои обязанности по воспитанию детей.

Представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав сообщили, что в Саратове на контроль взяли 551 семью. Всего за семь месяцев пятерым опекунам выписали штраф за избиение детей.

По факту жестокого обращения с подростками было возбуждено одно уголовное дело. Более 40 детей направлены в реабилитационные центры.

Суд ранее вынес приговор мстительной девушке-подростку, устроившей избиение и грабеж. Она подговорила троих знакомых совершить нападение на ее возлюбленного, который ее обидел. Злоумышленники избили молодого человека, и он попал в больницу.