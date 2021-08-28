Военкор Котенок объяснил, как экзоскелет от Ростеха повысит могущество ВС РФ

Москва, 28 августа. Россия совершила прорыв в области военных технологий, создав моторизированный экзоскелет, заявил военкор Юрий Котенок.

Сотрудники российской госкорпорации «Ростех» в рамках международного военно-технического форума «Армия-2021» продемонстрировали свою инновационную разработку — боевой экзоскелет, предназначенный для нужд армии. По словам специалистов, подобная конструкция, оснащенная электродвигателями, позволит снизить физическую нагрузку на оператора на 50%, который будет тратить на 15% меньше сил при ходьбе и беге. Кроме того, экзоскелет, грузоподъемность которого достигает 60 килограммов, сможет на 20% повысить точность стрельбы из стрелкового вооружения.

Инженерам из России удалось занять лидирующие позиции в области создания военных экзоскелетов, продемонстрировав прорывную технологию, отметил главный редактор портала «Сегодня.ру», военный эксперт Юрий Котенок в комментарии для издания «ПолитЭксперт». По его словам, использование подобных приспособлений поможет многократно повысить возможности солдат ВС РФ на поле боя.

«Это прорывные технологии, среди которых РФ находится на одной из лидирующих позиций в мире. Экзоскелет существенно повышает возможности военнослужащего на поле боя и превращает его в более боеспособную единицу, которая может перемещаться на большие расстояния и нести тяжелую экипировку, вооружение на себе», — объяснил Котенок.

Представленный на выставке образец в настоящий момент является единичным, однако в будущем экзоскелеты могут массово появиться в российских войсках, считает военкор. Если это произойдет, то первыми на очереди на оснащение будут бойцы различных спецподразделений и спецслужб, так как они отлично впишутся в специфику их работы, подчеркнул собеседник. Он добавил, что такая прорывная технология может значительно повысить боеспособность армии России, наделив ее солдат большей силой и могуществом.

Ранее в ходе выставки «Армия-2021» был представлен новейший беспилотный летательный аппарат, предназначенный для выполнения гидрометеорологических задач. Главной «фишкой» отечественной новинки стало очень низкое энергопотребление, за счет чего образец может до полугода находиться в автономном полете.