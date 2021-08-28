С 1 сентября в школах усилят противоэпидемиологические меры. События дня

Более 300 украинцев собрались на митинг в центре Киева Как сообщают местные СМИ, на площади Независимости более 300 киевлян собрались, чтобы выдвинуть свои требования президенту Украины Владимиру Зеленскому. Напомним, 31 августа в Вашингтоне пройдет встреча главы Незалежной с президентом США Джо Байденом. Темой беседы станет формирование в стране инфраструктуры для строительства военно-морского флота и развития военно-морских баз.

Сборная РФ занимает третье место на Паралимпиаде Global Look Press / Benoit Doppagne/Keystone Press Agency Еще утром болельщики ликовали, ведь победа легкоатлета Александра Яремчука в забеге на 1500 метров подняла сборную РФ на второе место в медальном зачете. Но в течение дня все вернулось на круги своя. Сейчас нашу команду опережают сборные Китая и Великобритании. На данный момент российским паралимпийцам удалось завоевать 13 золотых, семь серебряных и 20 бронзовых медалей.