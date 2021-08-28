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С 1 сентября в школах усилят противоэпидемиологические меры. События дня
Общество

Более 300 украинцев собрались на митинг в центре Киева

Как сообщают местные СМИ, на площади Независимости более 300 киевлян собрались, чтобы выдвинуть свои требования президенту Украины Владимиру Зеленскому. Напомним, 31 августа в Вашингтоне пройдет встреча главы Незалежной с президентом США Джо Байденом. Темой беседы станет формирование в стране инфраструктуры для строительства военно-морского флота и развития военно-морских баз.

Сборная РФ занимает третье место на Паралимпиаде

С 1 сентября в школах усилят противоэпидемиологические меры. События дня
Global Look Press  / Benoit Doppagne/Keystone Press Agency

Еще утром болельщики ликовали, ведь победа легкоатлета Александра Яремчука в забеге на 1500 метров подняла сборную РФ на второе место в медальном зачете. Но в течение дня все вернулось на круги своя. Сейчас нашу команду опережают сборные Китая и Великобритании. На данный момент российским паралимпийцам удалось завоевать 13 золотых, семь серебряных и 20 бронзовых медалей.

С 1 сентября в школах усилят меры против COVID-19

С 1 сентября в школах усилят противоэпидемиологические меры. События дня
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

Министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на общероссийском родительском собрании, сообщил, что с 1 сентября во всех школах России усилят противоэпидемиологические меры. По словам главы ведомства, это будет сделано для того, чтобы обеспечить здоровье всех участников образовательного процесса. Политик подчеркнул, что только соблюдение мер предосторожности позволит продолжить учебный год в очном режиме.

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украина паралимпиада зеленский байден кравцов пандемия коронавирус
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