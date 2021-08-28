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Жители центральноафриканского города Мбаики выступили против присутствия миротворцев ООН
Весь мир
Жители центральноафриканского города Мбаики выступили против присутствия миротворцев ООН
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 28 августа. Все больше жителей ЦАР выступают против присутствия миротворцев ООН. Демонстрации начались в столице префектуры Лобае, городе Мбаики.

Как сообщили местные журналисты, группа неравнодушных граждан препятствовала перемещению автомобилей многопрофильной комплексной миссии. Активисты перекрыли один из проездов, большая часть людей держала таблички с надписями: «Стоп МИНУСКА».

Этот лозунг выражает чувство усталости центральноафриканцев от преступлений «голубых касок», которые не только не защищают их, но и сами оказываются замешаны в поддержке боевиков и дестабилизации обстановки внутри ЦАР.

Акция стартовала в Банги, затем менее чем через месяц распространилась на несколько крупных городов республики. Причина недовольства граждан вполне понятна: только за последние месяцы в стране произошло несколько смертельных ДТП с участием «голубых касок».

Жители центральноафриканского города Мбаики выступили против присутствия миротворцев ООН
flickr.com  / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Виновники аварий остаются безнаказанными, а напряжение между населением и теми, кто должен их защищать, растет. Подкуп и шантаж со стороны сотрудников международной организации стал обыденным делом.

Кроме того, жители не раз замечали, как в обмен на помощь боевики передавали сотрудникам миссии алмазы и золото. Ранее ФАН сообщал, что известный центральноафриканский журналист Омар Мбико раскритиковал деятельность МИНУСКА на Черном континенте.

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