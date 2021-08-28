Народный артист РСФСР Роман Громадский скончался в возрасте 80 лет

Москва, 28 августа. Советский и российский актер театра и кино Роман Громадский умер на 81-м году жизни. Информацию о его кончине подтвердил сын знаменитости Андрей.

Согласно данным, причиной смерти артиста стал инсульт. Об этом сообщает «Пятый канал».

Роман Громадский родился 18 декабря 1940 года в Ленинграде и будучи ребенком пережил блокаду. Он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1962 году. Первой его работой в кино стала главная роль в фильме Георгия Овчаренко «Снег среди лета» в 1966 году.

На этой неделе также ушла из жизни народная артистка России, актриса Кировского драматического театра Наталья Исаева. На момент смерти ей было 60 лет.