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Общество
Юрия Дудя вызвали в суд Минска из-за интервью с Тимой Белорусских
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Юрия Дудя вызвали в суд Минска из-за интервью с Тимой Белорусских

  /   Обновлено: 28 августа 2021 17:23
Общество
Юрия Дудя вызвали в суд Минска из-за интервью с Тимой Белорусских
instagram.com  /  @yurydud

Москва, 28 августа. Известного блогера и журналиста Юрия Дудя вызвали в белорусский суд после интервью, которое он брал у певца Тимы Белорусских для своего YouTube-канала.

В беседе с Дудем исполнитель пожаловался, что ему пришлось покинуть лейбл Kaufman из-за разногласий с продюсером, а также жестких условий контракта. Например, певец хотел получать 25% прибыли и выпускать нравящиеся ему треки. Кроме того, артисту приходилось скрывать от поклонников, что у него есть дочь.

Владеющие лейблом супруги Розниченко отрицательно отнеслись к высказываниям Белорусских, в связи с чем подали иск о защите чести и достоинства, передает Telegram-канал Mash. Дудь значится в нем как соответчик, поэтому без него суд не может рассмотреть обращение. Блогеру дали время на подготовку до 22 апреля 2022 года — именно на эту дату назначено следующее заседание Ленинского суда Минска.

Ранее Юрия Дудя проверили на предмет пропаганды наркотиков по просьбе директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Журналист попросил закрыть дело и отметил, что в своих интервью всегда призывает не употреблять запрещенные вещества.

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суд дудь белорусских
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