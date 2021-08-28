Украина сообщила об окончании эвакуации своих граждан из Афганистана

Киев, 28 августа. Власти эвакуировали всех украинских граждан, которые намеревались покинуть Афганистан, сообщили в Офисе президента Украины.

Все украинские граждане, которые находились в Кабуле и связались с МИД Украины, эвакуированы из Афганистана. Однако в республике могут оставаться украинцы, которые хотели бы покинуть Афганистан, но не смогли связаться с дипломатами, уточнил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Хочу вас заверить в том, что ни одного нашего гражданина, который находится в беде или который рискует своей жизнью, мы не оставим», — сказал Ермак.

Украинская сторона также поблагодарила США и Катар за содействие в вывозе людей. Андрей Ермак подчеркнул, что дипломатические каналы работают круглосуточно, поэтому эвакуация может быть продолжена, если в Афганистане выйдут на связь граждане Украины.

Ранее сообщалось, что более 300 россиян покинули Афганистан в рамках эвакуации. Около 100 граждан РФ, которые не захотели уезжать, остаются в Афганистане.