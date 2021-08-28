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«Украинский МИД потерял разум»: Соловьев отреагировал на угрозы Кулебы в адрес Поклонской
Политика
«Украинский МИД потерял разум»: Соловьев отреагировал на угрозы Кулебы в адрес Поклонской
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев эмоционально отреагировал на обещание главы Украинского МИДа Дмитрия Кулебы «испортить жизнь» Наталье Поклонской.

Напомним, Кулеба высказался о возможном назначении депутата Госдумы Натальи Поклонской послом. Министр считает, что Киев сможет «испортить ей жизнь», если она осталась гражданкой Украины.

Иван Соловьев уверен, что Кулеба пытается просто «хайпануть», так как официальной информации о том, что Поклонская собирается стать роспослом, нет. 

«Украинский МИД окончательно потерял разум. Его глава обещает осложнить жизнь потенциальному кандидату в роспослы, который еще даже никуда не назначен. Представляется, что это не более чем тонкое ощущение того, где и на чем можно хайпануть. Да и как они могут навредить, хоть бы намекнул: попросят не выдавать агреман или вместе с Грузией «решительно осудят» эту новость?» — возмутился Соловьев.

«Украинский МИД потерял разум»: Соловьев отреагировал на угрозы Кулебы в адрес Поклонской
Фото из личного архива Ивана Соловьева  / 

Собеседник ФАН также сказал, что если бы МИД Украины действительно хотел бы чем-то навредить Наталье Поклонской, то глава ведомства точно об этом не стал бы кричать.

«Обычно молча планируют конкретные действия, потом делают и только потом что-то комментируют. Здесь же поднятие информационной волны, как ни странно, более выгодно не украинскому внешнеполитическому ведомству, а как раз тому, кому они угрожают, — столько возможностей для ответных реплик!» — поделился мнением юрист.

Ранее Наталья Поклонская ответила на слова Кулебы и упрекнула главу МИД Украины в несдержанности.

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