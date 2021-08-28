Ханс Циммер написал гимн для ФК «Краснодар»

Краснодар, 28 августа. Футбольный клуб «Краснодар» презентовал свой официальный гимн, написанный известным немецким композитором Хансом Циммером.

Композиция «быков» прозвучала на краснодарском стадионе перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». На официальной странице команды в Twitter появилось видео с гимном на фоне. Композиция прозвучала в аранжировке лидера группы Therr Maitz Антона Беляева, сообщил телеканал «360».

Ханс Циммер известен в первую очередь как автор музыки к фильмам. Он написал композиции для «Пиратов Карибского моря», «Темного рыцаря», «Короля Льва», «Начала» и многих других. Интересно, что в киноарсенале композитора есть саундтрек к документальной ленте «Краснодар» о Лиге чемпионов.

Накануне «Краснодар» выиграл у «Рубина» в шестом туре чемпионата России по футболу со счетом 2:0. Авторами голов стали Алексей Ионов и Джон Кордоба. После победы «быки» заняли седьмую строчку в турнирной таблице, а «Рубин» — пятую.