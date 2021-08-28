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Ханс Циммер написал гимн для ФК «Краснодар»
Спорт
Ханс Циммер написал гимн для ФК «Краснодар»
fckrasnodar.ru  /  Пресс-служба ФК «Краснодар».

Краснодар, 28 августа. Футбольный клуб «Краснодар» презентовал свой официальный гимн, написанный известным немецким композитором Хансом Циммером.

Композиция «быков» прозвучала на краснодарском стадионе перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». На официальной странице команды в Twitter появилось видео с гимном на фоне. Композиция прозвучала в аранжировке лидера группы Therr Maitz Антона Беляева, сообщил телеканал «360».

Ханс Циммер известен в первую очередь как автор музыки к фильмам. Он написал композиции для «Пиратов Карибского моря», «Темного рыцаря», «Короля Льва», «Начала» и многих других. Интересно, что в киноарсенале композитора есть саундтрек к документальной ленте «Краснодар» о Лиге чемпионов.

Накануне «Краснодар» выиграл у «Рубина» в шестом туре чемпионата России по футболу со счетом 2:0. Авторами голов стали Алексей Ионов и Джон Кордоба. После победы «быки» заняли седьмую строчку в турнирной таблице, а «Рубин» — пятую.

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