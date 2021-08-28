Трехлетняя дочь Тарасова и Костенко подхватила ветрянку

Москва, 28 августа. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель и блогер Анастасия Костенко пожаловалась поклонникам, что их старшая дочь Милана подхватила ветрянку.

Жена экс-игрока «Локомотива» сообщила о болезни трехлетней девочки на своей странице в Instagram. Костенко, ожидающая рождения третьего ребенка, отметила, что она и ее муж переболели ветрянкой в детстве, поэтому опасаться им не стоит.

Пока звездные супруги наблюдают за состоянием своей младшей дочери Евы. Что касается старшей девочки, то она порадовалась и даже сравнила себя с божьей коровкой, хотя ей потребовалась помощь медиков.

«Вызвали детскую скорую помощь, и дежурный педиатр дал все рекомендации и успокоил, что форма течения легкая и это (сыпь на туловище) самый максимум», — поделилась жена Тарасова.

Похоже, после публикации поста поклонницы начали пугать Костенко в комментариях, поскольку позднее она обновила текст. Модель отметила, что не просила советов, так как прислушивается к мнению профессионалов.

«Не нужно писать страшилки, умоляю. У нас все отлично», — подчеркнула супруга футболиста.

После рождения двух дочерей Анастасия Костенко забеременела мальчиком. Супруги уже выбирают имя для будущего малыша, который появится на свет через несколько месяцев.