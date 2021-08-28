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Московские врачи провели мастер-класс с «живой хирургией» в Саратове

  /   Обновлено: 28 августа 2021 17:01
Общество
Московские врачи провели мастер-класс с «живой хирургией» в Саратове
pixabay.com

Саратов, 28 августа. Научно-практическая конференция на тему «Современные тенденции в онкологии» открыта в Саратове. Участие в ней принимают столичные специалисты.

Группа ведущих профессоров Московского клинического научного центра имени Логинова прибыла в Саратов по приглашению местного министра здравоохранения Олега Костина. Они обмениваются опытом вместе с коллегами в рамках конференции, которая стартовала 27 августа.

В ходе программы прошли лекции, оклады и мастер-класс с «живой хирургией». Последнее подразумевало трансляцию хирургических вмешательств, которые московские специалисты провели в операционной саратовского онкодиспансера.

«Специалисты центра имени Логинова практикуют самые передовые хирургические технологии. По итогам мастер-класса мы получим шанс внедрить их и у нас. В частности, одна из проведенных операций — удаление опухоли молочной железы с одномоментной пластикой — до этого времени никогда не выполнялась в Саратовской области», — рассказал главный врач областного клинического онкодиспансера Сергей Вертянкин.

Ранее стало известно, что хирурги из Тюмени помогли восстановиться 90-летней пациентке из Екатеринбурга после опасной травмы — перелома шейки бедра. Женщина смогла встать на ноги через шесть суток после проведения операции.

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