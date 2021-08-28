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Макеева запретила СМИ упоминать ее фамилию в статьях о конфликтах Мальковых
Шоу-бизнес
Макеева запретила СМИ упоминать ее фамилию в статьях о конфликтах Мальковых
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 28 августа. Актриса Анастасия Макеева обратилась к СМИ с просьбой не упоминать ее имя в статьях, посвященных семье ее нового мужа Романа Малькова.

По мнению актрисы, ее насильственно втягивают в конфликт мужа Романа Малькова и его бывшей жены Светланы. Знаменитость обратила внимание, что ее психологическое и физическое состояние ухудшилось. Поэтому она обратилась к прессе и всем неравнодушным людям с просьбой оставить ее в покое.

«Я нуждаюсь в вашей помощи. Уважаемые СМИ, принимая во внимание мою ситуацию с осложнениями здоровья, прошу не использовать мою фамилию в заголовках ваших статей о конфликте моего мужа Романа Малькова и его бывшей супруги Светланы Мальковой», — написала Макеева на своей странице в Instagram.

Знаменитость потребовала от журналистов отказаться от таких заголовков: «Бывшая жена нового мужа Макеевой», «Пасынок Макеевой» «Новый муж Макеевой». Она напомнила, что у каждого человека есть своя фамилия, которую необходимо использовать, и запретила брать ее имя для таких новостей.

Неделю назад Анастасия Макеева, угодившая в больницу, рассказала о своем состоянии. Из-за постоянного давления в Сети, связанного со скандалами вокруг Мальковых, у актрисы произошел нервный срыв.

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скандал макеева мальков
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