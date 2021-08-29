Футбольный аналитик оценил шансы «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов

У петербургского «Зенита» нет шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом в беседе с ФАН заявил продюсер футбольного YouTube-проекта «Британский стиль с Александром Елагиным», спортивный журналист Виктор Ладненко.

26 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский ФК «Зенит» попал в группу H вместе с шведским клубом «Мальме», итальянским «Ювентусом», а также действующим победителем турнира — английским «Челси». Матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут с 14 сентября по 8 декабря 2021 года. Плей-офф стартует 15 февраля 2022 года, а финал ЛЧ-2022 пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая на «Газпром Арене».

Футбольный аналитик Виктор Ладненко в комментарии Федеральному агентству новостей выразил уверенность в том, что российский клуб не сможет побороться за выход в главную стадию самого престижного клубного футбольного турнира.

«Шансы «Зенита» на выход из группового этапа Лиги чемпионов и попадание в плей-офф турнира практически нулевые. Жеребьевка оказалась неудовлетворительной для нашей команды. «Челси» и «Ювентус» — думаю, возможностей здесь нет», — сказал он.

fc-zenit.ru / официальный сайт фк «Зенит».

Ладненко отметил, что две топовые команды, какими являются «Ювентос» и «Челси», окажутся не по зубам российской команде. По его мнению, не приходится надеяться даже на ничейный результат.

«В прошлом сезоне «Ювентус» пребывал в каком-то коматозном состоянии. Если бы питерскому клубу попался прошлогодний «Ювентус», то шансы бы были. А сейчас, при Массимилиано Аллегри, «Зенит» вряд ли сможет тягаться с таким соперником. Про «Челси» вообще говорить не приходится. Это действующий победитель Лиги чемпионов. Думаю, если «Зенит» им забьет, то это уже будет большим праздником. В прошлом году англичане выстроили каменную стену у своих ворот и никому не позволяли проникать в штрафную. Кроме того, «Челси» прилично усилился: в клубе сохранили всех, кто позволил выиграть Лигу чемпионов, а также приобрели бельгийского нападающего Ромелу Лукаку», — объяснил эксперт.

Основополагающим фактором Виктор назвал разницу в уровне футболистов. Он привел в пример прошлогоднее выступление петербургского клуба в Лиге чемпионов, где подопечные Сергея Семака заняли последнее место в своей группе с не самыми сильными соперниками.

«В прошлом году в Лиге чемпионов «Зенит» даже с несильным «Лацио» играл от обороны, но при этом пропустил три мяча. Если в прошлом году российский клуб не смог победить середняка, то каким образом он сможет противостоять топовым командам?» — задался он вопросом.

fc-zenit.ru / Официальный сайт ФК «Зенит»

Продюсер считает, что в этом сезоне «Зенит» в своей группе сможет зацепиться лишь за третью строчку, подчеркнув, что далеко не факт, что он ее займет.

«Это сейчас все думают, что мы точно пройдем шведский «Мальме». Российские клубы всегда так думают, и всегда получается противоположный результат. Думаю, что в двухматчевом противостоянии «Зенит» наберет все же больше очков, чем шведы. Остальные матчи питерский клуб вчистую проиграет. Я отдаю российской команде третье место в группе, но считаю, что оно будет добыто с большим трудом», — сказал эксперт.

Кроме того, Ладненко объяснил, почему в случае провала в Лиге чемпионов Сергей Семак, возглавляющий команду, сохранит за собой должность главного тренера «Зенита».

«Не думаю, что здесь возможна отставка Сергея Семака. Питер попадет в Лигу Европы, а еврокубковая весна, по мнению руководства, уже хорошее достижение, плюс «Зенит», скорее всего, вновь станет чемпионом российской Премьер-Лиги», — подчеркнул журналист.

vk.com / ФК Зенит

В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Зенит» занял последнее место в группе, куда входили дортмундская «Боруссия», римский «Лацио» и бельгийский «Брюгге».

Ранее стало известно расписание игр «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2021/22. Первую встречу главного клубного турнира Европы подопечные Сергея Семака проведут в Лондоне, где сыграют с «Челси». Матч состоится 14 сентября. После этого «Зенит» примет шведский «Мальме» и туринский «Ювентус» на стадионе «Газпром Арена».