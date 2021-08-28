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Донбасс сегодня: показательная гумакция, солдаты ВСУ избивают и грабят мирных жителей
Новороссия
Донбасс сегодня: показательная гумакция, солдаты ВСУ избивают и грабят мирных жителей
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 28 августа. Украинские войска нанесли минометные удары по окраинам Ясиноватой, повреждены жилые дома. Киевские силовики избили жителей Мариуполя за замечание. Командующий ООС устраивает показательные гуманитарные акции для украинского общества. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны киевских силовиков не зафиксировано. При этом уже в субботу утром Вооруженные силы Украины совершили два минометных обстрела по пригороду Ясиноватой. В результате огня в селе Каштановое повреждены четыре жилых дома.

В Луганской Народной Республике с применением ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов обстреляны два населенных пункта — Калиново-Борщеватое и Желобок. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Украинские военные избили жителей Мариуполя

В «сильнейшей армии континента» продолжает снижаться уровень морально-психологического состояния личного состава, констатируют в Народной милиции ДНР. В Мариуполе двое военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ избили трех местных жителей. Причиной стало замечание, которое сделали солдатам люди за то, что те распивали алкогольные напитки на детской площадке.

«Освободители» Украины решили продемонстрировать свое превосходство и избили мужчин. Пострадавших направили с сотрясениями в больницу, а полиция отказалась задерживать военных. Из-за бездействия правоохранителей местные жители обратились в прокуратуру города. 

Донбасс сегодня: показательная гумакция, солдаты ВСУ избивают и грабят мирных жителей
ФБА «Экономика сегодня»  / 

ВСП расследует грабежи военных

Жители подконтрольной ВСУ Станицы Луганской пожаловались в военную службу правопорядка на грабежи, которые совершают солдаты 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированные в районе. Об этом сообщает местное управление Народной милиции. Люди предъявили военной полиции фото- и видеодоказательства того, как военнослужащие разбирают постройки и заборы местных жителей.

Сотрудники ВСП задержали украинских силовиков. На вопрос о мотивах они заявили, что разбирали имущество жителя ЛНР, который исповедует пророссийские взгляды. Этого, по мнению военнослужащих, достаточно, чтобы лишить людей собственности без суда.

В бригаде инициирована масштабная проверка по поиску причастных к массовым хищениям военного имущества. Установлено несколько случаев, когда солдаты грабили местных фермеров, избивали их и под угрозой расправы заставляли молчать о совершенных преступлениях. Разбирательство продолжается.

Командующий ООС устраивает показательные гумакции

Новое командование ООС всерьез озаботилось созданием положительного имиджа армии в глазах населения. В связи с этим в зоне конфликта запланированы масштабные пропагандистские мероприятия с привлечением СМИ, сообщают в Народной милиции ДНР.

К примеру, командующий силовой операцией распорядился оказать гуманитарную помощь гражданским. Конечно же, это освещают журналисты. Акции готовятся в Авдеевке, Марьинке, Дзержинске и других населенных пунктах.

С целью выявления лиц, наиболее негативно настроенных в отношении украинской армии и руководства государства, в группах по военно-гражданскому сотрудничеству, которые заняты в подготовке гуманитарных акций, задействованы офицеры Службы безопасности Украины.

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