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Талибы получили доступ к американскому оружию стоимостью свыше 85 млрд долларов
Армия
Талибы получили доступ к американскому оружию стоимостью свыше 85 млрд долларов
Global Look Press  /  Str

Вашингтон, 28 августа. Отряды афганских талибов захватили боевую технику, вооружение и снаряжение ВС США общей стоимостью более 85 миллиардов долларов, заявил конгрессмен Джим Бэнкс.

Член американской Палаты представителей сообщил, что боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России) захватили около 600 тысяч единиц стрелкового оружия, колоссальный запас боеприпасов, автопарк из более чем 75 тысяч различных машин и примерно 200 воздушных судов, в том числе ударные вертолеты Black Hawk и легкие штурмовики «Супер Тукано». По словам конгрессмена, у 85% ВВС всех стран мира нет столько боевых вертолетов Black Hawk, сколькими располагают афганские талибы.

«Если это оружие будет использовано сейчас или в будущем, чтобы наносить ущерб, ранить или убивать американцев, кровь будет на руках Джо Байдена (действующий президент США, принявший решение ускорить вывод американских войск из Афганистана. — Прим. ред.)», — заявил Бэнкс в интервью изданию Independent.

Ранее сообщалось, что представители «Талибана» предложили властям США сохранить свое дипломатическое представительство в Афганистане после полной эвакуации американских войск, запланированной на 31 августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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