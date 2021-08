Активисты PETA призвали Ростовский зоопарк отказаться от содержания белых медведей

Ростов-на-Дону, 28 августа. Накануне Ростовский зоопарк получил письмо от немецкого подразделения организации по защите животных PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Зоозащитники потребовали от организации передать белых медведей в зоопарки северных стран, мотивируя свою просьбу невыносимой южной жарой.

Как сообщает портал donnews.ru, в письме говорится и о плохих условиях содержания животных, от которых они страдают. По мнению специалиста PETA доктора Ивонна Вюрца, зверей, среда обитания которых вечные льды, просто негуманно держать в зоопарке.

ФАН связался с Ростовским зоопарком, но его представители отказались от комментариев, подчеркнув, что даже опубликованных в сети комментариев по этой проблеме они не давали.

Не так давно у пары белых медведей Ростовского зоопарка появилось потомство. Может, их содержание не такое и ужасное, как считают немецкие зоозащитники, раз звери стали размножаться в неволе? В ближайшее время ФАН планирует получить комментарий специалистов по этому поводу и выяснить подробности.

Ранее ФАН рассказывал, как в Ростовском зоопарке родились четыре малыша гуанако, два мальчика и две девочки. Своих детенышей эти животные вынашивают одиннадцать месяцев, а после рождения четыре месяца кормят его молоком.