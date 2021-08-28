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Россия завоевала восемь золотых медалей по итогам шести дней АрМИ-2021
Армия
Россия завоевала восемь золотых медалей по итогам шести дней АрМИ-2021
armygames2017.mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 28 августа. Российская сборная завоевала восемь золотых медалей по итогам шести дней Армейских международных игр (АрМИ-2021). Об этом сообщили в пресс-центре мероприятия.

По словам главного судьи игр, генерал-майора Александра Перязева, российские военнослужащие одержали победу в восьми конкурсах, среди которых «Саянский марш», «Дорожный патруль», «Военное ралли», «Мастера бронетанковой техники», «Меридиан», «Кубок моря», «Морской десант» и «Конный марафон».

Серебряные медали получили сборные Белоруссии, Китая, Вьетнама, Узбекистана и Монголии, а «бронза» досталась участникам из Ирана, Казахстана, и Сербии.

Также сообщалось, что гонка третьих экипажей первых и вторых дивизионов на конкурсе «Танковый биатлон» завершилась победой российской команды. Россия соревновалась с соперниками из Китая и Узбекистана и пришла к финишу первой. Второе место в заезде заняли бойцы бронетанковых войск Народно-освободительной армии Китая, третьими финишировали узбекские танкисты.

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золото соревнования арми-2021
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