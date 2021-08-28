Вывоз угля с Кузбасса вырастет к 2024 году

Березовский, 28 августа. Объем вывоза угля из Дальнего Востока и Сибири будет увеличиваться.

Новые технологии, модернизация производства и усовершенствование процесса перевозки позволят Кузбассу значительно нарастить поставки угля. Об этом пишет ТАСС.

Свыше половины всего добываемого сырья данного вида в России приходится на Кузбасс. В 2024 году регион сможет поставлять уже не 53, а 68 млн тонн топлива, убежден первый вице-премьер страны Андрей Белоусов.

Как считает первый зампредседателя правительства, то, как будет развиваться инфраструктура и расти потенциал вывоза угля, будет определять степень развития всей угольной отрасли.

Планы до окончания 2024 года, включающие концепцию развития восточного полигона, определены, отмечает Белоусов. Он добавил в ходе рабочего визита в Кемеровскую область, что остальные направления будут работать по необходимым параметрам, а реализацию проекта обеспечит инвестиционная программа РЖД.

Уголь отечественного производства продолжает дорожать на европейском рынке. Начиная с мая, стоимость энергоносителя прибавила уже в два раза.