Спикер Госдумы вступился за Поклонскую после обещания Кулебы «испортить ей жизнь»

Москва, 28 августа. Киев официально подтвердил готовность применять к гражданам Украины меры, которые присуще тоталитарному режиму. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Руководитель ведомства ранее высказался о возможном назначении депутата Госдумы Натальи Поклонской послом. Министр считает, что Киев сможет «испортить ей жизнь», если она осталась гражданкой Украины.

Володин отметил, что подобные высказывания демонстрируют путь диктаторского режима. По его словам, Киев использует обширный арсенал мер в этом вопросе. Политик напомнил, что украинские власти лишили жителей Донбасса возможности участвовать в выборах. Кроме того, наблюдается дискриминация русскоговорящих украинцев. В список также вошла водная блокада Крыма и боевые действия в Донбассе.

«Вот что может ждать граждан Украины, если власти захотят им «испортить жизнь». С такими подходами и принципами стать демократическим государством нельзя. Это антинародный путь диктаторского режима», — написал Володин в Telegram.

Затем Поклонская прокомментировала публикацию спикера Госдумы. Она поблагодарила политика за поддержку и справедливое мнение.

Ранее Вячеслав Володин рассказал о новых российских законах. Они вступят в силу с сентября 2021 года.