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Три человека пострадали при взрыве катера на юге Франции

  /   Обновлено: 28 августа 2021 16:50
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве катера на юге Франции
pixabay.com

Париж, 28 августа. Взрыв катера произошел в порту французской коммуны Йер. В результате инцидента пострадали три человека. Об этом сообщил телеканал France 3.

При взрыве катера серьезно пострадала женщина, находившаяся в этот момент на пирсе. Она получила ожоги и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Кроме того, повреждения различной степени тяжести получили еще два пассажира плавательного судна — 14-летняя девочка и 50-летний мужчина.

Как стало известно, катер длиной около десяти метров взорвался вскоре после отплытия от пирса. Перед отправкой судно было заправлено топливом.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Отмечается, что загрязнения акватории после взрыва не зафиксировано.

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