Россияне назвали лучшие классические произведения литературы

Москва, 28 августа. Роман-эпопею «Война и мир» Льва Толстого россияне назвали лучшим произведением художественной литературы, свидетельствуют данные портала SuperJob.ru.

Лучшим произведение Толстого признали 12% респондентов. Чуть меньше — 11% — получил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». На третьем месте «Преступление и наказание» Федора Достоевского, за которого отдали свои голоса только 2% респондентов.

По 1% голосов получили «Мертвые души» Николая Гоголя, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Идиот» и «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, «Анна Каренина» Льва Толстого, «Горе от ума» Александра Грибоедова и другие.

Согласно опросу, 5% респондентов признались, что не читают художественную гимнастику, 4% опрошенных не смогли определиться с лучшей книгой, считая, что одно произведение из такого большого количества классической литературы выбрать невозможно.

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