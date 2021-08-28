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Мошенник из Воронежа может сесть в тюрьму на семь лет за махинации с банковскими картами

  /   Обновлено: 28 августа 2021 16:42
Происшествия
Мошенник из Воронежа может сесть в тюрьму на семь лет за махинации с банковскими картами
Федеральное агентство новостей

Воронеж, 28 августа. Прокуратура Центрального района Воронежа выдвинула обвинительное заключение в отношении местного жителя. Мужчина подозревается в мошенничестве.

Согласно данным следствия, свою преступную деятельность 38-летний местный житель осуществлял в период с 2014 по 2017 годы вместе с сообщниками (их личности до сих пор не установлены). Мошенники обеспечили открытие и использование банковских счетов не менее 17 подконтрольных юрлиц с целью обналичивания денег. Минуя официальные банковские структуры, они вывели из-под госконтроля средства более чем на 659 миллионов рублей. Общий доход обвиняемого и его сообщников составил порядка 32 миллионов рублей, которыми преступники распорядились по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, копия которого передана в Центральный районный суд Воронежа для дальнейшего рассмотрения по существу. Мошеннику грозит до семи лет лишения свободы.

Бывший топ-менеджер ФК «Ростов» получил пять лет колонии общего режима за мошенничество.

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