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«Нет ничего проще, чем продвигать правду»: создатели «Солнцепека» рассказали о работе над фильмом
Общество
«Нет ничего проще, чем продвигать правду»: создатели «Солнцепека» рассказали о работе над фильмом
Федеральное агентство новостей  / 

Историческая драма «Солнцепек» рассказывает о военном конфликте в Донбассе в 2014 году. Создатели картины старались преподнести события максимально правдиво, поэтому фильм снят почти с документальной точностью.

«Фильм правдивый. Нет ничего проще, чем продвигать правду. Сложности были в том, что мы реконструировали события 2014 года в Луганской области», — поделился продюсер Сергей Щеглов.

Тем не менее актеры и режиссеры отметили, что показанное в картине не полностью отражает жестокую реальность.

«Фильм получился достаточно откровенный. Когда рабочий материал просматривали люди, столкнувшиеся с реальной ситуацией в Луганске, они сказали, что на самом деле все было еще жестче», — объяснил режиссер Михаил Вассербаум.

Актерам было непросто работать над столь тяжелой с психологической точки зрения историей, но это не помешало им сплотиться и создать дружественную атмосферу на съемочной площадке. Об этом рассказали актеры Светлана Терентьева и Максим Дахненко.

«Нет ничего проще, чем продвигать правду»: создатели «Солнцепека» рассказали о работе над фильмом
Кадр из фильма «Солнцепек»  / 

«Работа на площадке была очень слаженная, можно сказать, что с командой плечом к плечу шли, понимали друг друга. <…> Услышав среди актерского состава будущей картины фамилию Саши Бухарова, я даже не стал раздумывать и согласился на съемки. Тогда я еще не знал, что будет Алексей Кравченко, семья Андрея Терентьева, Владимир Ильин», — отметил Дахненко.

По словам режиссеров, самой трудной задачей стало создание правильной атмосферы в кадре. Нужно было, чтобы зритель полностью погрузился в происходящее, поэтому создатели отказались от цензуры и сделали акцент на натуралистичности кровавых сцен.

«Мне, как человеку достаточно мягкому, доброму и не воинственному, было тяжело делать жесткие сцены. Это интересно с точки зрения творчества, но морально сложно заниматься такими кровавыми кадрами», — прокомментировал режиссер Максим Бриус.

Каждый участник процесса понимал, что зрителям нужен правдивый фильм о событиях семилетней давности. Актер Александр Бухаров, исполнивший роль главного героя Влада Новожилова, остался доволен результатом. Несмотря на эмоциональное напряжение, у него остались хорошие воспоминания о проекте.

«Хороший съемочный процесс был, пусть и тяжелый, но я вспоминаю о нем с большим удовольствием», — сказал он.

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фильм солнцепек
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