В центре "Патриот" наградили предприятия ВПК, участвующие в выставке "Армия-2021"

Москва, 28 августа. В подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошла церемония награждения предприятий, которые представили свои инновации на выставке «Армия-2021».

Церемонию награждения провел генерал армии Валерий Герасимов. Во вступительном слове он отметил, что в этом году на площадке форума были представлены современные и перспективные образцы вооружения, которые не имеют аналогов за рубежом и позволят усилить оборону страны. В награждении также принял участие замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

За выполнение гособоронзаказа и создание космической ракеты «Ангара» был награжден Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, корпорация «Вымпел» была удостоена награды за совершенствование систем предупреждения о ракетном нападении. Специалистов «Адмиралтейских верфей» наградили за создание неатомных подлодок и верность традициям ВМФ РФ.

Наградами также были отмечены сотрудники бюро «Новатор» за разработку систем морского базирования, Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики поощрили за системы управления ракетными запусками, а также Центр научно-технических услуг «Динамика», Научно-производственное предприятие «ПРИМА», «Рубин», «Воткинский завод» и Радиозавод имени А.С. Попова.

Ранее Российское военно-историческое общество предоставило гостям «Армии-2021» возможность ознакомиться с особенностями создания кинокартин военной тематики. Здесь же состоялась презентация проекта Национальной ассоциации драматургов «МоноЛит».