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Россияне оформили в июле 1,23 млн потребкредитов
Экономика
Россияне оформили в июле 1,23 млн потребкредитов
pixabay.com

Москва, 28 августа. Объем оформленных потребительских кредитов в июле 2021 года составил 1,23 млн единиц, что на 17,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Соответствующие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, ситуация в сегменте потребкредитования в этом году остается стабильной, в пределах 1,2-1,5 млн займов в месяц.

Наиболее активно потребительское кредитование в Москве, где за прошлый месяц было оформлено 63,8 тысячи ссуд. В пятерку лидеров также вошли Подмосковье (55,8 тысячи кредитов), Кубань (48,2 тысячи), Башкирия (43,1 тысячи) и Татарстан (42,6 тысячи).

Однако, как обращают внимание специалисты, динамика потребкредитования в регионах носила разноплановый характер. Например, в Кемеровской, Оренбургской и Иркутской областях было зафиксировано падение выдач в пределах 7,6-9,5%, а в Татарстане, Санкт-Петербурге и Свердловской области — прирост от 6,2% до 9,6%.

Экономист Олег Мисько ранее рассказал ФАН об основных рисках досрочного погашения кредита. Перед тем как вносить платеж специалист рекомендует тщательно перечитать условия кредитного договора.

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