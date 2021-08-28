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Жители Киева провели два митинга перед встречей Зеленского и Байдена

  /   Обновлено: 28 августа 2021 16:34
Политика
Жители Киева провели два митинга перед встречей Зеленского и Байдена
wikipedia.org  /  Ральф Ролечек / GFDL 1.2

Киев, 28 августа. Два митинга состоялись в Киеве в преддверии встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.

Участники акций выдвинули к Зеленскому несколько предложений, которые он должен обсудить с главой Белого дома. В частности, жители Киева просят не допустить введения в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Митингующие выступили против имплементации «формулы Штайнмайера» и призвали руководство Украины выйти из Будапештского меморандума.

Ранее сообщалось, что Зеленский вылетит в Вашингтон 30 августа. Встреча Байдена с украинским президентом запланирована на 31 августа.

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