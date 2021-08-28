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Талибы освободили руководителей афганской провинции Лагман
Армия
Талибы освободили руководителей афганской провинции Лагман
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Yaqoub Azord

Кабул, 28 августа. Представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) освободили из заключения нескольких афганских чиновников, ранее руководивших провинцией Лагман.

Из тюрьмы талибов вышли на свободу губернатор, глава отделения службы национальной безопасности и начальник полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в провинции Лагман.

Движение «Талибан» развернуло успешное наступление на позиции афганской правительственной армии в начале августа нынешнего года, на фоне поспешного вывода американских сил из горной страны. Менее чем за две недели талибы взяли под свой контроль большинство провинциальных центров Афганистана и без боя заняли Кабул 15 августа.

Единственным афганским регионом, который продолжает вооруженное сопротивление отрядам «Талибана», является провинция Панджшер. Ранее стало известно о прибытии в Панджшерскую долину бойцов спецподразделений афганской армии для борьбы с талибами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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