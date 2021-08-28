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В Эгейском море затонуло грузовое судно Sea Bird под флагом Того

  /   Обновлено: 28 августа 2021 16:27
Происшествия
В Эгейском море затонуло грузовое судно Sea Bird под флагом Того
wikipedia.org  /  sgm/Domaine public

Афины, 28 августа. Грузовое судно Sea Bird под флагом Того затонуло в юго-западной части Эгейского моря. Корабль вез пшеницу из Украины в Тунис.

Согласно предварительным данным, судно налетело на скалистый островок Каравиа. Сообщается, что в это время условия на море были хорошими.

В спасательной операции были задействованы два сторожевых катера Береговой охраны Греции, греческий вертолет ВМС и Объединенный поисково-спасательный центр. Все 16 членов экипажа, которые являются гражданами Сирии, были благополучно сняты с сухогруза. Состояние моряков оценивается как хорошее.

Правительство Греции отправило к месту аварии три катера по борьбе с загрязнением, чтобы проверить наличие или отсутствие утечки горючего в море. С этой же целью вылетел самолет ВМС Греции.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Архангельской области буксир попал в шторм. Рулевой судна выпал за борт и утонул. Экстренные службы организовали поисково-спасательную операцию и вскоре нашли тело мужчины.

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украина тунис эгейское море того грузовое судно затонуло судно
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