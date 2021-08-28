Генсек ООН назначил нового спецпосланника в Западной Сахаре

Рабат, 28 августа. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонии Гутерреш назначил Александра Иванко на должность спецпредставителя ООН в Западной Сахаре и главой местной миссии. Об этом сообщается на официальном сайте ООН.

Он сменит канадского дипломата Колина Стюарта, занимавшего пост с 2017 года. Генсек выразил ему благодарность за «самоотверженное служение и эффективное руководство».

Гражданин РФ начал свою карьеру в журналистике, работая корреспондентом в российской газете в Афганистане и США. Позже стал руководителем отдела общественной информации ООН в Боснии и Герцеговине в 1994–1998 годы.

Также работал старшим советником представителя по вопросам свободы СМИ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с 1998 по 2005 год. Спустя некоторое время вновь возглавил отдел общественной информации международного сообщества, только уже в Косово.

В 2009-м россиянин назначен начальником штаба миссии ООН по референдуму в Западной Сахаре (МООНРЗС). По мнению Антониу Гутерреша, Александр Иванко обладает более чем 30-летним опытом работы в сфере поддержания мира и журналистики.

Генсек не исключает, что Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО примут гражданина РФ в качестве посредника для урегулирования затяжного кризиса. Представители королевства и повстанцы пока не дали официальный комментарий.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее разбиралась в истоках проблемы по Западной Сахаре и определила возможные пути развития событий.