Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 17:31
17:30
Шоу-бизнес
Звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву обворовали на 200 тысяч рублей
17:26
Наука
Ученые из США и Италии доказали эффективность препарата от рака против малярии
17:26
Общество
Селяне оборвали «ветки» денежного дерева, сделанного для Путина: ФАН публикует видео
17:24
Происшествия
Девушка погибла при столкновении иномарки с трамваем в Краснодаре
17:20
Происшествия
Пятерых родителей привлекли к ответственности за избиение детей в Саратове
17:19
Армия
Военкор Котенок объяснил, как экзоскелет от Ростеха повысит могущество ВС РФ
17:19
Весь мир
Жители центральноафриканского города Мбаики выступили против присутствия миротворцев ООН
17:17
Происшествия
В Екатеринбурге произошел крупный пожар в строящемся доме
17:14
Происшествия
Народный артист РСФСР Роман Громадский скончался в возрасте 80 лет
17:13
Общество
Юрия Дудя вызвали в суд Минска из-за интервью с Тимой Белорусских
Все новости

Закон о «гаражной амнистии» начнет действовать в России с 1 сентября
Общество
Закон о «гаражной амнистии» начнет действовать в России с 1 сентября
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 28 августа. Принятый в Российской Федерации закон о «гаражной амнистии» официально начнет действовать с 1 сентября 2021 года. Документ предполагает ряд правил по оформлению земельных участков.

Большая часть гаражей, построена в России еще во времена СССР. Люди ими пользуются, но при этом объекты никак не оформлены. Из-за этого гаражи нельзя продать или передать по наследству.

В соответствии с новым законом о «гаражной амнистии», владелец сможет как получить права на строение, так и бесплатно получить землю под ним. В документе прописано, что легализовать можно капитальный гараж, который был законно построен до 29 декабря 2004 года. Все необходимые для этого бумаги необходимо предоставить в местную администрацию. Уточняется, что закон будет действовать до 1 сентября 2026 года.

Заявление о важности документа сделал спикер Государственной думы России Вячеслав Володин. Он также отметил и другие законы. Председатель нижней палаты парламента, в частности, высказался о новых правилах оформления больничных на детей до семи лет. Выплаты по ним составят 100% среднего заработка независимо от стажа, рассказал Володин.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Закон о «гаражной амнистии» начнет действовать в России с 1 сентября
россия закон гаражная амнистия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru