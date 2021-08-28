Закон о «гаражной амнистии» начнет действовать в России с 1 сентября

Москва, 28 августа. Принятый в Российской Федерации закон о «гаражной амнистии» официально начнет действовать с 1 сентября 2021 года. Документ предполагает ряд правил по оформлению земельных участков.

Большая часть гаражей, построена в России еще во времена СССР. Люди ими пользуются, но при этом объекты никак не оформлены. Из-за этого гаражи нельзя продать или передать по наследству.

В соответствии с новым законом о «гаражной амнистии», владелец сможет как получить права на строение, так и бесплатно получить землю под ним. В документе прописано, что легализовать можно капитальный гараж, который был законно построен до 29 декабря 2004 года. Все необходимые для этого бумаги необходимо предоставить в местную администрацию. Уточняется, что закон будет действовать до 1 сентября 2026 года.

Заявление о важности документа сделал спикер Государственной думы России Вячеслав Володин. Он также отметил и другие законы. Председатель нижней палаты парламента, в частности, высказался о новых правилах оформления больничных на детей до семи лет. Выплаты по ним составят 100% среднего заработка независимо от стажа, рассказал Володин.