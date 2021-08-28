УЕФА может перенести матч «Челси» и «Зенита» на нейтральное поле

Лондон, 28 августа. Матч группового этапа Лиги чемпионов между английским «Челси» и петербургским «Зенитом» может пройти на нейтральном поле.

Первый матч «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22, который состоится 14 сентября, могут перенести из Лондона в другой город. Это связано с коронавирусными ограничениями в Великобритании. Согласно действующему законодательству Соединенного Королевства, делегация «Зенита» в полном составе из аэропорта Хитроу должна отправиться на 11-дневный карантин. В пресс-службе петербургского клуба сообщили, что окончательное решение о месте проведения матча будет принято до 2 сентября.

В группе H вместе с «Зенитом» и «Челси» выступят итальянский «Ювентус» и шведский «Мальме». Лондонский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов и Суперкубка Европы.

Ранее защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова вызвали в расположение сборной России по футболу. Он заменил получившего травму игрока «Локомотива» Станислава Макгеева.