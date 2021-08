Ураган «Ида» обрушился на Кубу и двигается по направлению к США

Гавана, 28 августа. Ураган «Ида» обрушился на Кубу и теперь двигается к побережью американского штата Луизиана. Об этом сообщает агентство Reuters.

1:15 PM EDT: Data from an Air Force Reserve Hurricane Hunter aircraft indicate that #Ida has strengthened to a hurricane, with maximum sustained winds of 75 mph. Tropical storm conditions are occurring on Cayo Largo, Cuba https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/aYXq5lRDq1 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 27, 2021

27 августа «Ида» прошел над кубинским островом Хувентуд, а затем повторно обрушился на самую западную часть страны. Это был первый ураган этого сезона, затронувший Кубу. Циклон привел к проливным дождям, максимальная скорость ветра достигла 120 км/ч.

#Hurricane #Ida

Ida struck Cuba in the province of Pinar del Rio, the current coronavirus epicenter of the island.

???? @LageYamil pic.twitter.com/afWPAwdTx5 — AFP Photo (@AFPphoto) August 28, 2021

Предупреждение об урагане сохраняется для провинций Пинар-дель-Рио, Артемиса, а также острова Хувентуд.

#Cuba | The Juventud Island and the provinces of Mayabeque, Havana, Artemisa, and Pinar del Rio went into the "cyclonic alarm" phase because of the imminent arrival of tropical storm Ida. https://t.co/yCrkTod7n4 — teleSUR English (@telesurenglish) August 27, 2021

По прогнозам, ветры быстро наберут силы, и «Ида» превратится в ураган четвертой категории на пути к США. Ветры, скорость которых может достигнуть 225 км/ч, принесут с собой сильные ливни, приливные волны и наводнения.

«Ожидается, что «Ида» будет экстремально опасным ураганом высшей категории к моменту достижения берегов Луизианы», — сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Губернатор Луизианы Джон Бэл Эдвардс призвал жителей «использовать время между 27 и 28 августа, чтобы срочно подготовиться к шторму». Власти ускорили работы, направленные на защиту жизни и имущества.

After a temporary pause in intensification due to land interaction over Cuba, #Ida's structure has improved this morning with a well defined low-level eye seen on the latest AMSR-2 37 GHz pass & convection wrapping around the center.



Significant deepening likely to begin soon. pic.twitter.com/PjvF6NiLjj — Philippe Papin (@pppapin) August 28, 2021

В ходе пресс-конференции мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл заявила, что уже поздно проводить обязательную эвакуацию города, так как ураган набрал слишком большую силу и скорость.