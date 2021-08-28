Силач-экстремал из Петербурга сдвинул военный корабль массой свыше 2000 тонн

Кронштадт, 28 августа. Питерский силач-экстремал Денис Вовк установил новый мировой рекорд для книги Рекордов Гиннесса, сдвинув многотонный военный корабль массой свыше 2000 тонн.

Победитель соревнований по силовому экстриму, кросслифтингу, участник крупных международных спортивных проектов, обладатель трех мировых рекордов Денис Вовк бросил вызов корвету «Сообразительный», масса которого — 2250 тонн.

Известно, что действие разворачивалось в Кронштадском музейно-историческом парке «Остров фортов». Вовк одержал победу в нелегком «противостоянии» и смог продвинуть военное судно на 2 метра за 1 минуту 25 секунд, тем самым установив новый мировой рекорд.

Ранее силач-экстремал из Петербурга уже вступал в «схватку» с поездом и даже авиалайнером, в обоих случаях показав непревзойденные результаты.

Также сообщалось, что прикамская спортсменка Екатерина Петренко обновила мировой рекорд в беге на дистанции 5000 м. Она стала чемпионкой мира по легкой атлетике среди слабослышащих.