Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 17:31
17:30
Шоу-бизнес
Звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву обворовали на 200 тысяч рублей
17:26
Наука
Ученые из США и Италии доказали эффективность препарата от рака против малярии
17:26
Общество
Селяне оборвали «ветки» денежного дерева, сделанного для Путина: ФАН публикует видео
17:24
Происшествия
Девушка погибла при столкновении иномарки с трамваем в Краснодаре
17:20
Происшествия
Пятерых родителей привлекли к ответственности за избиение детей в Саратове
17:19
Армия
Военкор Котенок объяснил, как экзоскелет от Ростеха повысит могущество ВС РФ
17:19
Весь мир
Жители центральноафриканского города Мбаики выступили против присутствия миротворцев ООН
17:17
Происшествия
В Екатеринбурге произошел крупный пожар в строящемся доме
17:14
Происшествия
Народный артист РСФСР Роман Громадский скончался в возрасте 80 лет
17:13
Общество
Юрия Дудя вызвали в суд Минска из-за интервью с Тимой Белорусских
Все новости

Силач-экстремал из Петербурга сдвинул военный корабль массой свыше 2000 тонн

  /   Обновлено: 28 августа 2021 16:17
Общество
Силач-экстремал из Петербурга сдвинул военный корабль массой свыше 2000 тонн
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Кронштадт, 28 августа. Питерский силач-экстремал Денис Вовк установил новый мировой рекорд для книги Рекордов Гиннесса, сдвинув многотонный военный корабль массой свыше 2000 тонн.

Победитель соревнований по силовому экстриму, кросслифтингу, участник крупных международных спортивных проектов, обладатель трех мировых рекордов Денис Вовк бросил вызов корвету «Сообразительный», масса которого — 2250 тонн.

Известно, что действие разворачивалось в Кронштадском музейно-историческом парке «Остров фортов». Вовк одержал победу в нелегком «противостоянии» и смог продвинуть военное судно на 2 метра за 1 минуту 25 секунд, тем самым установив новый мировой рекорд.

Ранее силач-экстремал из Петербурга уже вступал в «схватку» с поездом и даже авиалайнером, в обоих случаях показав непревзойденные результаты.

Также сообщалось, что прикамская спортсменка Екатерина Петренко обновила мировой рекорд в беге на дистанции 5000 м. Она стала чемпионкой мира по легкой атлетике среди слабослышащих.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Силач-экстремал из Петербурга сдвинул военный корабль массой свыше 2000 тонн
книга рекордов гиннеса корвет сообразительный денис вовк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru