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В Главном храме ВС РФ приняли присягу курсанты Военного университета Минобороны России
Армия
В Главном храме ВС РФ приняли присягу курсанты Военного университета Минобороны России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Москва, 28 августа. На соборной площади Главного храма российских Вооруженных Сил прошла церемония присяги курсантами Военного университета Минобороны РФ.

В этом году экзамены в престижный военный вуз выдержали 498 человек, отмечается в релизе Минобороны РФ. Перед курсантами выступил начальник Главного управления кадров генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«Учитесь и служите с честью! Она является главной ценностью для воина. Сохраняйте ее в чистоте и безупречности. Продолжайте славные традиции российского офицерства», — отметил в своем выступлении Горемыкин.

Во время церемонии принятия присяги курсанты показали свое мастерство строевой подготовки. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что всего в российские военные вузы в 2021 году было зачислено свыше 13 тысяч курсантов, при этом наиболее высокий конкурс отмечен в Рязанском училище ВДВ и в командных вузах сухопутных войск.

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