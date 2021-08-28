Актер Юрий Беляев рассказал, почему не будет праздновать свой 74-й день рождения

Известный советский и российский актер театра и кино Юрий Беляев признался ФАН, что не будет отмечать свой день рождения.

Заслуженный артист РФ и лауреат Государственной премии СССР, которому 28 августа исполнилось 74 года, пребывает, судя по всему, не в праздничном настроении. И на то есть свои причины.

«Отмечать [день рождения] не буду, — сказал Беляев. — Нет такой возможности. Нет, не из-за работы, наоборот. У меня должна была быть [сегодня] работа, но она внезапно отменилась, как и все время практически в последние три года... Поэтому никакого праздника не будет. Даже в кругу семьи».

Юрий Беляев родился 28 августа 1947 года в рабочем поселке Полтавка в Омской области. Потом вместе с семьей переехал в подмосковное Ступино, где в школьные годы начал заниматься в театральной студии «Ступинская театр-студия молодых».

В 1975-м окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, куда поступил только с четвертого раза. В том же году поступил в труппу Московского театра драмы и комедии на Таганке, где проработал 35 лет.

В 1991 году Беляев был удостоен Государственной премии СССР (за роль Павла Сергеевича Клюева в фильме «Слуга»), а в 1995-м — звания заслуженного артиста России.

Снялся в 140 кинокартинах и телесериалах, включая «Сошедшие с небес», «Моонзунд», «Графиня де Монсоро», «Однажды в Ростове», «Цареубийца», «Порох», «Тайна черных дроздов», «Учитель в законе», «Годунов» и другие.

Женат четвертым браком на не менее известной в нашей стране актрисе Татьяне Абрамовой.

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