Эффектный «балет» российских танков на «Армии-2021» покорил сердца иностранцев

Москва, 28 августа. Видеоролик, демонстрирующий «танковый балет», исполненный на выставке «Армия-2021», восхитил иностранцев, которые прокомментировали увиденное в Сети.

Редакция телеканала RT на своем YouTube-канале опубликовала видео, на котором можно увидеть эффектный «танец» российских боевых машин, которые исполнили его вместе с профессиональными танцорами. Увиденное настолько покорило сердца иностранных интернет-пользователей, что они не сдержали эмоций и прокомментировали впечатляющее выступление. Один из комментаторов отметил, что ему пришелся по душе этот «танковый балет».

«Мне нравится, как танки «танцуют» вместе с артистами на заднем фоне», — заявил один из интернет-пользователей.

Иностранцы не оставили без внимания и нюансы постановки номера, по достоинству оценив все детали. Некоторые комментаторы отметили галстук-бабочку, нарисованный на корпусе одного из танков и отлично дополнивший его образ. Кроме «танкового балета» пользователи положительно высказались и о других номерах, показанных в ходе церемонии открытия мероприятия. К примеру, им также понравился шпагат между двумя танковыми орудиями, выполненный военным, а также выступление парашютной группы с флагами государств, участвующих в международном военно-техническом форуме.

Ранее российские специалисты продемонстрировали на выставке новейшую отечественную разработку — моторизированный экзоскелет, предназначенный для солдат. Авторами новинки являются сотрудники госкорпорации «Ростех». Известно, что боевой экзоскелет оборудован электродвигателями, позволяющими снизить физическую нагрузку на оператора на целых 50%. Грузоподъемность образца составляет 60 килограммов. Однако такой костюм позволяет не только поднимать и переносить грузы, но и повышает меткость военных. По словам представителей компании, при использовании экзоскелета точность стрельбы из стрелкового вооружения повышается на 20%.

Кроме того, в ходе военно-технического форума «Армия-2021» был показан российский беспилотный летательный аппарат, интересной особенностью которого является крайне низкое потребление электроэнергии.