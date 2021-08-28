Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 17:30
17:30
Шоу-бизнес
Звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву обворовали на 200 тысяч рублей
17:26
Наука
Ученые из США и Италии доказали эффективность препарата от рака против малярии
17:26
Общество
Селяне оборвали «ветки» денежного дерева, сделанного для Путина: ФАН публикует видео
17:24
Происшествия
Девушка погибла при столкновении иномарки с трамваем в Краснодаре
17:20
Происшествия
Пятерых родителей привлекли к ответственности за избиение детей в Саратове
17:19
Армия
Военкор Котенок объяснил, как экзоскелет от Ростеха повысит могущество ВС РФ
17:19
Весь мир
Жители центральноафриканского города Мбаики выступили против присутствия миротворцев ООН
17:17
Происшествия
В Екатеринбурге произошел крупный пожар в строящемся доме
17:14
Происшествия
Народный артист РСФСР Роман Громадский скончался в возрасте 80 лет
17:13
Общество
Юрия Дудя вызвали в суд Минска из-за интервью с Тимой Белорусских
Все новости

Эффектный «балет» российских танков на «Армии-2021» покорил сердца иностранцев

  /   Обновлено: 28 августа 2021 16:08
Армия
Эффектный «балет» российских танков на «Армии-2021» покорил сердца иностранцев
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0

Москва, 28 августа. Видеоролик, демонстрирующий «танковый балет», исполненный на выставке «Армия-2021», восхитил иностранцев, которые прокомментировали увиденное в Сети.

Редакция телеканала RT на своем YouTube-канале опубликовала видео, на котором можно увидеть эффектный «танец» российских боевых машин, которые исполнили его вместе с профессиональными танцорами. Увиденное настолько покорило сердца иностранных интернет-пользователей, что они не сдержали эмоций и прокомментировали впечатляющее выступление. Один из комментаторов отметил, что ему пришелся по душе этот «танковый балет».

«Мне нравится, как танки «танцуют» вместе с артистами на заднем фоне», — заявил один из интернет-пользователей.

Иностранцы не оставили без внимания и нюансы постановки номера, по достоинству оценив все детали. Некоторые комментаторы отметили галстук-бабочку, нарисованный на корпусе одного из танков и отлично дополнивший его образ. Кроме «танкового балета» пользователи положительно высказались и о других номерах, показанных в ходе церемонии открытия мероприятия. К примеру, им также понравился шпагат между двумя танковыми орудиями, выполненный военным, а также выступление парашютной группы с флагами государств, участвующих в международном военно-техническом форуме.

Ранее российские специалисты продемонстрировали на выставке новейшую отечественную разработку — моторизированный экзоскелет, предназначенный для солдат. Авторами новинки являются сотрудники госкорпорации «Ростех». Известно, что боевой экзоскелет оборудован электродвигателями, позволяющими снизить физическую нагрузку на оператора на целых 50%. Грузоподъемность образца составляет 60 килограммов. Однако такой костюм позволяет не только поднимать и переносить грузы, но и повышает меткость военных. По словам представителей компании, при использовании экзоскелета точность стрельбы из стрелкового вооружения повышается на 20%.

Кроме того, в ходе военно-технического форума «Армия-2021» был показан российский беспилотный летательный аппарат, интересной особенностью которого является крайне низкое потребление электроэнергии.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Эффектный «балет» российских танков на «Армии-2021» покорил сердца иностранцев
россия выступление армия-2021 танковый балет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru