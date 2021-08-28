Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 17:30
17:26
Наука
Ученые из США и Италии доказали эффективность препарата от рака против малярии
17:26
Общество
Селяне оборвали «ветки» денежного дерева, сделанного для Путина: ФАН публикует видео
17:24
Происшествия
Девушка погибла при столкновении иномарки с трамваем в Краснодаре
17:20
Происшествия
Пятерых родителей привлекли к ответственности за избиение детей в Саратове
17:19
Армия
Военкор Котенок объяснил, как экзоскелет от Ростеха повысит могущество ВС РФ
17:19
Весь мир
Жители центральноафриканского города Мбаики выступили против присутствия миротворцев ООН
17:17
Происшествия
В Екатеринбурге произошел крупный пожар в строящемся доме
17:14
Происшествия
Народный артист РСФСР Роман Громадский скончался в возрасте 80 лет
17:13
Общество
Юрия Дудя вызвали в суд Минска из-за интервью с Тимой Белорусских
17:12
Политика
Украина сообщила об окончании эвакуации своих граждан из Афганистана
Все новости

Мексика направила в Гаити 729 тысяч тонн гуманитарной помощи
Весь мир
Мексика направила в Гаити 729 тысяч тонн гуманитарной помощи
Global Look Press  /  Anas Alkharboutli / dpa

Мехико, 28 августа. Мексика направила в Гаити 729 тысяч тонн гуманитарной помощи. Помимо еды и лекарств североамериканская страна послала медицинские бригады, сообщило издание La Jornada.

Два корабля Министерства военно-морского флота страны «Папалоапан» и «Либертадор» отплыли в пятницу из портового города Веракрус. Они везут продукты питания, предметы личной гигиены, одежду, палатки и лекарства. На одном из них также едут медицинские бригады и мобильная клиника. Оба корабля плывут в сопровождении военных судов, отвечающих за охрану и безопасность персонала и груза.

В Министерстве иностранных дел страны заявили, что в настоящее время разработана стратегия по сбору продовольствия и организации материально-технического снабжения для гаитян с участием государства, представителей бизнеса и обычных мексиканцев.

Ранее Россия также отправила груз с гуманитарной помощью пострадавшим от землетрясения, об этом заявил посол РФ в Венесуэле и Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

Землетрясение на Гаити

В 125 километрах к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренса 14 августа произошло землетрясение в 7,2 балла. На следующий день были зафиксированы толчки магнитудой 5,8. В результате сотни домов оказались разрушены. Больше всего стихийное бедствие затронуло департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. По последним данным, погибли 2,2 тысячи человек, 344 жителя числятся пропавшими без вести, 12 тысяч получили различные ранения.

Мексика направила в Гаити 729 тысяч тонн гуманитарной помощи
Prt Scr twitter.com  / @westindimade

Глава Агентства гражданской защиты Джерри Чандлер, выступая на пресс-конференции, заявил, что в настоящее время 600 тысяч гаитян нуждаются в чрезвычайной помощи. Последнее крупное землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Гаити в 2010 году. Тогда более 200 человек погибли, а тысячи получили ранения и остались без жилья.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Мексика направила в Гаити 729 тысяч тонн гуманитарной помощи
гуманитарная помощь гаити мексика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru