Мехико, 28 августа. Мексика направила в Гаити 729 тысяч тонн гуманитарной помощи. Помимо еды и лекарств североамериканская страна послала медицинские бригады, сообщило издание La Jornada.

Dos buques de la Secretaría de Marina (Semar) zarparon este viernes de Veracruz con rumbo a Haití con aproximadamente mil 729 toneladas de ayuda humanitaria https://t.co/cPyEUsYpzU — La Jornada (@lajornadaonline) August 28, 2021

Два корабля Министерства военно-морского флота страны «Папалоапан» и «Либертадор» отплыли в пятницу из портового города Веракрус. Они везут продукты питания, предметы личной гигиены, одежду, палатки и лекарства. На одном из них также едут медицинские бригады и мобильная клиника. Оба корабля плывут в сопровождении военных судов, отвечающих за охрану и безопасность персонала и груза.

В Министерстве иностранных дел страны заявили, что в настоящее время разработана стратегия по сбору продовольствия и организации материально-технического снабжения для гаитян с участием государства, представителей бизнеса и обычных мексиканцев.

Ранее Россия также отправила груз с гуманитарной помощью пострадавшим от землетрясения, об этом заявил посол РФ в Венесуэле и Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

Землетрясение на Гаити

В 125 километрах к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренса 14 августа произошло землетрясение в 7,2 балла. На следующий день были зафиксированы толчки магнитудой 5,8. В результате сотни домов оказались разрушены. Больше всего стихийное бедствие затронуло департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. По последним данным, погибли 2,2 тысячи человек, 344 жителя числятся пропавшими без вести, 12 тысяч получили различные ранения.

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Глава Агентства гражданской защиты Джерри Чандлер, выступая на пресс-конференции, заявил, что в настоящее время 600 тысяч гаитян нуждаются в чрезвычайной помощи. Последнее крупное землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Гаити в 2010 году. Тогда более 200 человек погибли, а тысячи получили ранения и остались без жилья.