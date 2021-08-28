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Рудковская посоветовала Моргенштерну подумать перед свадьбой
Шоу-бизнес
Рудковская посоветовала Моргенштерну подумать перед свадьбой
instagram.com  /  @rudkovskayaofficial

Москва, 28 августа. Продюсер Яна Рудковская беспокоится, что рэпер Моргенштерн и его девушка, собравшиеся жениться, повторят судьбу пары блогера Насти Ивлеевой и певца Элджея.

Светская львица посоветовала Моргенштерну еще раз подумать перед тем, как жениться. Она хочет, чтобы его брак с Диларой Зинатуллиной был удачным. И их история не закончилась так же, как у Эджея и Ивлеевой, который объявили о расставании.

Рудковская убеждена, что скандальному исполнителю еще рано жениться. Поэтому она озвучила ценный совет исполнителю.

«Я бы на его месте сбежала и стала сбежавшей невестой. Возможно, Моргенштерн так и сделает. Он же себя иногда позиционирует как женщину. А тут будет сбежавший Моргенштерн с хэштегом «сбежавшая невеста». По-моему, прекрасно!» — сказала Рудковская в интервью «Собеседнику.ру».

Моргенштерн и Дилара вместе уже несколько лет. Девушка сама сделала своему спутнику предложение руки и сердца. Моргенштерн признался, что уже созрел для семьи и хочет много детей.

Рэпер известен своими скандальными выходками. Звезда ранее получил штраф за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family. Он должен выплатить 100 тысяч рублей.

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