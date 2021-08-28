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Ямалец Алексей Рихтер стал серебряным призером чемпионата мира по пауэрлифтингу
Спорт
Ямалец Алексей Рихтер стал серебряным призером чемпионата мира по пауэрлифтингу
instagram.com  /  @champion__66

Бухарест, 28 августа. Ямальский пауэрлифтер Алексей Рихтер завоевал серебро на мировом первенстве, которое проходит в румынском городе Орадя.

Спортсмен из города Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа выступил в весовой категории до 66 килограммов. По итогам троеборья Рихтер набрал вес 687,5 килограмма.

Золотым призером соревнований стал россиянин Илья Маричев из Калужской области. Он превзошел результат ямальца на 128 килограммов.

После чемпионата Рихтер начинает подготовку к мировому первенству по жиму, пишет ИА «Север-Пресс». Весной пауэрлифтер установил новый рекорд России в этой дисциплине.

Ранее лучники из ЯНАО Виктория Бальжанова и Виктор Калашников попали в состав сборной России на чемпионат мира. Соревнования пройдут в США с 19 по 26 сентября.

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ямал пауэрлифтинг рихтер
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